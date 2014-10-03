日本企业：丸红业务重点将向石脑油和LNG贸易转移--部门主管

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透新加坡10月3日 - 日本贸易商行--丸红的能源交易部门主管表示，丸红当前重新聚焦石脑油和液化天然气(LNG)业务，重点从原油业务转移，因该公司目标是在严苛市场环境中成为细分市场的参与者。
因为国内石油需求萎缩，且原油价格波动性降低压榨利润，日本的贸易公司一直难以保持竞争力。
而随着监管加强从而改变了能源贸易行业的格局，大型国际贸易公司如托克(Trafigura)、维多 和嘉能可 在业务上获得优势地位。
丸红能源贸易部门总经理Yasuaki Suzuki称，“日本贸易公司的角色发生变化。”
“过去我们贸易业务覆盖几乎所有物品，但是当前正从原油和燃料油贸易中抽身而退，从而将注意力聚焦在石脑油和LNG业务上，并同时继续向日本客户供应汽油和煤油。”Suzuki在一次行业年度会议上接受采访时表示。(完)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。