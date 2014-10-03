日本企业：丸红业务重点将向石脑油和LNG贸易转移--部门主管

路透新加坡10月3日 - 日本贸易商行--丸红的能源交易部门主管表示，丸红当前重新聚焦石脑油和液化天然气(LNG)业务，重点从原油业务转移，因该公司目标是在严苛市场环境中成为细分市场的参与者。

因为国内石油需求萎缩，且原油价格波动性降低压榨利润，日本的贸易公司一直难以保持竞争力。

而随着监管加强从而改变了能源贸易行业的格局，大型国际贸易公司如托克(Trafigura)、维多 和嘉能可 在业务上获得优势地位。

丸红能源贸易部门总经理Yasuaki Suzuki称，“日本贸易公司的角色发生变化。”

“过去我们贸易业务覆盖几乎所有物品，但是当前正从原油和燃料油贸易中抽身而退，从而将注意力聚焦在石脑油和LNG业务上，并同时继续向日本客户供应汽油和煤油。”Suzuki在一次行业年度会议上接受采访时表示。(完)