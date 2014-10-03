台湾股市：大涨重回9,100点，仍待量能扩大化解月线短压

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透台北10月3日 - 台湾股市周五大涨后重上9,100点，周线收红1.29%。分析师指出，今日指数突破10日线稍令市场氛围转佳，不过急弹后将遭逢月线9,150点短压，仍待成交量能放大至千亿台币水准才能化解，下周受惠于政府作多心态浓厚，料可望续处9,000点上方盘整。
台湾加权股价指数 收高1.46%或131.09点至9,106.28点；今日成交初值 为818.66亿台币，上日修正后为762.88亿。
凯基投顾台股策略分析师张明祥表示，台股这波修正已大致反应利空将回归台湾经济基本面，下周起个股将陆续公布9月营收，部分个股表现可望优于市场预期，将带动指数缓步垫高，下周指数区间暂看在9,050-9,250点。
〞目前看来9,000点确实有守，下周碰到月线9,150点附近会有压力 。〞他说。
他表示，受惠于台币贬值及苹果 新iPhone热卖，部分电子股10月中旬将揭露的季报也可望优于预期，将形成指数向上的动能，加以政府有意作多台股，料8,860点应是本波低位，接下来指数或将缓步走坚，持续到10月底、11月初。
富兰克林华美第一富基金经理人周书玄也指出，由于台湾经济景气持续正向、企业获利维持双位数成长，再加上苹果概念股在iPhone6出货带动下，9月营收可能开始出现较大增幅，仍是台股主要支撑因素，评估苹果概念股营收可望走高至11月，对相关股价带动及支撑之影响。
本地时间14:22时，亚洲股市多为上涨，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.67%，日本股市 及香港股市 皆是走扬，涨幅各为0.3%、0.86%。中国股市及韩国股市则因假期休市。(完)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。