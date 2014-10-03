台湾股市：大涨重回9,100点，仍待量能扩大化解月线短压

路透台北10月3日 - 台湾股市周五大涨后重上9,100点，周线收红1.29%。分析师指出，今日指数突破10日线稍令市场氛围转佳，不过急弹后将遭逢月线9,150点短压，仍待成交量能放大至千亿台币水准才能化解，下周受惠于政府作多心态浓厚，料可望续处9,000点上方盘整。

台湾加权股价指数 收高1.46%或131.09点至9,106.28点；今日成交初值 为818.66亿台币，上日修正后为762.88亿。

凯基投顾台股策略分析师张明祥表示，台股这波修正已大致反应利空将回归台湾经济基本面，下周起个股将陆续公布9月营收，部分个股表现可望优于市场预期，将带动指数缓步垫高，下周指数区间暂看在9,050-9,250点。

〞目前看来9,000点确实有守，下周碰到月线9,150点附近会有压力 。〞他说。

他表示，受惠于台币贬值及苹果 新iPhone热卖，部分电子股10月中旬将揭露的季报也可望优于预期，将形成指数向上的动能，加以政府有意作多台股，料8,860点应是本波低位，接下来指数或将缓步走坚，持续到10月底、11月初。

富兰克林华美第一富基金经理人周书玄也指出，由于台湾经济景气持续正向、企业获利维持双位数成长，再加上苹果概念股在iPhone6出货带动下，9月营收可能开始出现较大增幅，仍是台股主要支撑因素，评估苹果概念股营收可望走高至11月，对相关股价带动及支撑之影响。