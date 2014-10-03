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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 14:46 BJT

《全球汇市》美元/日圆小涨，此前日央行总裁称日圆疲软有利于经济

据路透调查，分析师预计9月美国非农就业岗位增长21.5万个，远高于8月。

澳元和新西兰元也守住兑美元的涨幅。

澳元兑美元 从本周稍早触及的九个月低点0.8663美元反弹后，触及0.8790。澳元本周料上涨0.25%。

新西兰元兑美元 在0.7870交投，本周一度触及14个月低位0.7708美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2644 1.2668 -0.19 -8.01 1.3745

美元/日圆 108.88 108.41 +0.43 +3.40 105.30

欧元/日圆 137.67 137.33 +0.25 -4.88 144.73

美元/瑞郎 0.9556 0.9539 +0.18 +7.03 0.8928

英镑/美元 1.6131 1.6142 -0.07 -2.57 1.6556

美元/加元 1.1168 1.1154 +0.13 +5.16 1.0620

澳元/美元 0.8795 0.8803 -0.09 -1.32 0.8913

新西兰元/美元 0.7873 0.7901 -0.35 -4.06 0.8206

澳元/日圆 95.760 95.430 +0.35 +2.04 93.850

新西兰元/日圆 85.720 85.650 +0.08 -0.80 86.410

英镑/日圆 175.63 175.00 +0.36 +0.75 174.33

澳元/新西兰元 1.1163 1.1137 +0.23 +2.90 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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