《全球汇市》美元/日圆小涨，此前日央行总裁称日圆疲软有利于经济

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
据路透调查，分析师预计9月美国非农就业岗位增长21.5万个，远高于8月。
澳元和新西兰元也守住兑美元的涨幅。
澳元兑美元 从本周稍早触及的九个月低点0.8663美元反弹后，触及0.8790。澳元本周料上涨0.25%。
新西兰元兑美元 在0.7870交投，本周一度触及14个月低位0.7708美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2644 1.2668 -0.19 -8.01 1.3745
美元/日圆 108.88 108.41 +0.43 +3.40 105.30
欧元/日圆 137.67 137.33 +0.25 -4.88 144.73
美元/瑞郎 0.9556 0.9539 +0.18 +7.03 0.8928
英镑/美元 1.6131 1.6142 -0.07 -2.57 1.6556
美元/加元 1.1168 1.1154 +0.13 +5.16 1.0620
澳元/美元 0.8795 0.8803 -0.09 -1.32 0.8913
新西兰元/美元 0.7873 0.7901 -0.35 -4.06 0.8206
澳元/日圆 95.760 95.430 +0.35 +2.04 93.850
新西兰元/日圆 85.720 85.650 +0.08 -0.80 86.410
英镑/日圆 175.63 175.00 +0.36 +0.75 174.33
澳元/新西兰元 1.1163 1.1137 +0.23 +2.90 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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