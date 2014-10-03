《独家新闻》高盛考虑成立新的基础设施基金--消息

像港口、收费公路和机场等基础设施资产的回报率或低于私募股权投资，然而其风险也更低，因其通常由政府授权的部门来运作。

有关高盛准备利用外来资本大力进军基础设施投资，同时运用自有资本投入风险较高的私募股权投资的迹象，表明沃克尔原则可能带来未曾意料的后果。

沃克尔规则设计的初衷是提高银行的安全性，但可能会鼓励银行将自有资本投资于较高风险资产上，而不是选择涵盖相对安全的资产及风险资产的组合。

在沃克尔原则出台后，美国银行业对基础建设基金作出的调整也不尽相同。例如花旗集团 就缩减了基础设施投资部门的规模。摩根士丹利 眼下则准备为基础设施基金筹资40亿美元。该行在7月的一份监管文件中表示，迄今为止已经筹集到逾15亿美元。

根据市场研究机构Preqin，今年到目前为止，强劲的需求已帮助基础建设基金的平均规模较2013年同期大幅增加了44%。(完) (编译 李春喜/洪曦; 审校 田建华)