《独家新闻》Facebook考虑试水保健领域

首先：Facebook在2012年推出的的“器官捐赠者状态项目”大获成功。据《美国移植杂志》上发表的一份2013年6月研究报告，在Facebook调整个人资料页面以便用户能够说明自己的器官捐赠状态的当天，美国就有13,054人在线注册成为器官捐赠者，是此前616人的每日平均注册量的21倍。

其次，一名前Facebook内部人士表示，Facebook产品团队注意到，身患糖尿病等慢性病的人会上社交网站寻找建议。此外，PatientsLikeMe等病人网络的扩张，也表明人们越来越愿意在网上分享病症和治疗经验。

Facebook多年来一直在保护隐私方面饱受指责。这个问题可能构成挑战。该公司曾为了研究目的而操纵信息流，本周为此向用户道歉。

Facebook拒绝就保健计划发表评论。(完)