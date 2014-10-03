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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 14:55 BJT

印尼金融：央行称若债券收益率涨得太高，将从二级市场购债

路透雅加达10月3日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo向记者表示，若收益率(殖利率)短期内涨得太高，该央行将从二级市场购入债券。

他还表示央行将在汇价大幅波动期间干预印尼卢比。

印尼卢比/美元 本周走低约1.1%。

外国投资者自8月以来已卖超印尼债券。上次标售债券时收益率升高10-20个基点。10年期公债收益率 目前为8.46%，一周内上涨了30个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
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