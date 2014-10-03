印尼金融：央行称若债券收益率涨得太高，将从二级市场购债

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透雅加达10月3日 - 印尼央行副总裁Perry Warjiyo向记者表示，若收益率(殖利率)短期内涨得太高，该央行将从二级市场购入债券。
他还表示央行将在汇价大幅波动期间干预印尼卢比。
印尼卢比/美元 本周走低约1.1%。
外国投资者自8月以来已卖超印尼债券。上次标售债券时收益率升高10-20个基点。10年期公债收益率 目前为8.46%，一周内上涨了30个基点。(完) (编译 朱晓军；审校 白云)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。