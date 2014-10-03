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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 15:05 BJT

亚洲橡胶：东京期胶收高，盘中触及五年低点

东京工业品交易所(TOCOM)指标3月期胶合约 上涨1.5日圆，结算价报每公斤176.9日圆，此前一度触及2009年7月以来盘中最低的173.8日圆。

本周该合约跌4.6%，为7月11日当周以来最大单周跌幅。

冈藤商事的研究部总经理Kaname Gokon称，“今日上涨仅是急跌后反弹，市场仍处于下行趋势。”

“为解决橡胶过剩，唯一的方法就是改变印尼和泰国等产胶国的结构，但是我们无法对上游产量作出调整。”

新加坡商品交易所11月期约 最新报每公斤140.3美分，上涨0.9美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/田建华; 审校 张荻/张若琪)
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