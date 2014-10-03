全球金市：现货金或将录得五周来第四周下滑，铂金触及五年低点

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
加息将提振美元，以美元计价的黄金将受到冲击。
“铂金系金属继续受到投资者结清头寸的挤压，这盖过了现货买兴，”汇丰分析师James Steel表示，“如果铂金/黄金价差进一步萎缩，市场上可能会浮现出一些逢低买入。”
该价差周五在每盎司30美元左右，远低于9月初的130美元。
“铂金和钯金的动能正在减弱，我们认为基本面长期看不错，但不会马上吸引到买家介入，”Steel说。
现货铂金 下跌近2%至每盎司1,237.40美元，为2009年9月以来低位，是周五跌幅最高的贵金属，0632GMT温和反弹至1,243.48美元。钯金亦下滑。
现货银 、铂金和钯金 均有可能创下连续第五周下跌。
与此同时，现货金 下跌0.2%至1,211.30美元。本周下跌0.5%，因受强劲的美国经济数据和美元拖累。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，周四持仓量下跌1.19吨至767.47吨，为2008年12月以来最低。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1211.3 -2 -0.16
现货银 17.03 -0.02 -0.12
现货铂金 1243.48 -16.12 -1.28
现货钯金 762.2 -2.5 -0.33
COMEX期金 1211.7 -3.4 -0.28
COMEX期银 17.065 0.018 0.11
汇率
欧元/美元 1.2644
美元指数 85.798
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/洪曦; 审校 艾茂林/张荻)
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