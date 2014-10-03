全球金市：现货金或将录得五周来第四周下滑，铂金触及五年低点

加息将提振美元，以美元计价的黄金将受到冲击。

“铂金系金属继续受到投资者结清头寸的挤压，这盖过了现货买兴，”汇丰分析师James Steel表示，“如果铂金/黄金价差进一步萎缩，市场上可能会浮现出一些逢低买入。”

该价差周五在每盎司30美元左右，远低于9月初的130美元。

“铂金和钯金的动能正在减弱，我们认为基本面长期看不错，但不会马上吸引到买家介入，”Steel说。

现货铂金 下跌近2%至每盎司1,237.40美元，为2009年9月以来低位，是周五跌幅最高的贵金属，0632GMT温和反弹至1,243.48美元。钯金亦下滑。

现货银 、铂金和钯金 均有可能创下连续第五周下跌。

与此同时，现货金 下跌0.2%至1,211.30美元。本周下跌0.5%，因受强劲的美国经济数据和美元拖累。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust表示，周四持仓量下跌1.19吨至767.47吨，为2008年12月以来最低。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1211.3 -2 -0.16

现货银 17.03 -0.02 -0.12

现货铂金 1243.48 -16.12 -1.28

现货钯金 762.2 -2.5 -0.33

COMEX期金 1211.7 -3.4 -0.28

COMEX期银 17.065 0.018 0.11

汇率

欧元/美元 1.2644

美元指数 85.798

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

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