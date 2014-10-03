香港金融：香港吁巴西企业用港离岸人民币平台交易及融资

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透香港10月3日 - 香港财经事务及库务局常任秘书长区璟智表示，随着巴西与中国之间的经济活动日趋频繁，香港欢迎更多巴西企业和金融机构使用香港的离岸人民币平台服务。 区璟智日前在里约热内卢举行的一人民币路演会上介绍，巴西企业及金融机构如何利用香港的人民币结算、资本市场融资和资产管理平台，享用离岸人民币服务。她指出香港庞大的离岸人民币资金池能为巴西的金融机构及企业提供资金。 区璟智表示，中国作为巴西的最大贸易伙伴，分别占当地入口及出口总额的16%及19%。利用人民币作为交易货币，有利促进双方贸易往来。 她介绍道，今年首七个月，经香港本地银行处理的人民币结算额高达3.4万亿元人民币，占中国以人民币进行对外贸易的90%。香港人民币即时支付结算系统的运作时间亦已由每日15小时增加至20.5小时（直至香港时间翌日早上五时），以涵盖拉丁美洲时区。
“欢迎巴西企业透过香港世界级的市场基建，使用人民币与中国内地进行交易。这样能减少公司因汇率波动而带来的风险及确保交易顺利。”区璟智称。
她亦表示，欢迎巴西企业透过在港上市或发行债券筹集人民币资金，利用香港的人民币借贷服务，这样既能降低巴西集资活动的成本，亦可更大弹性运用于离岸市场筹集的人民币资金。 区璟智称，香港已发行约150只的人民币计价的上市产品，以及另外330只非上市人民币产品，并将会推出更多人民币投资产品，提供庞大的投资机会予巴西的资产及财富管理界别。 截至今年8月底，香港共发行443只、超过3,740亿元人民币债券，其中包含两只巴西企业发行的债券。 区璟智亦向与会人士推介上海与香港股票市场交易互联互通机制，此计划可容许国际投资者在港投资内地股票。 区璟智亦在会上强调，香港会继续向中央政府寻求推出更多政策措施，以便支援人民币产品创新；推动资本账跨境人民币借贷；和完善香港的人民币结算系统。（完） (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。