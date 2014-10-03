香港金融：香港吁巴西企业用港离岸人民币平台交易及融资

路透香港10月3日 - 香港财经事务及库务局常任秘书长区璟智表示，随着巴西与中国之间的经济活动日趋频繁，香港欢迎更多巴西企业和金融机构使用香港的离岸人民币平台服务。 区璟智日前在里约热内卢举行的一人民币路演会上介绍，巴西企业及金融机构如何利用香港的人民币结算、资本市场融资和资产管理平台，享用离岸人民币服务。她指出香港庞大的离岸人民币资金池能为巴西的金融机构及企业提供资金。 区璟智表示，中国作为巴西的最大贸易伙伴，分别占当地入口及出口总额的16%及19%。利用人民币作为交易货币，有利促进双方贸易往来。 她介绍道，今年首七个月，经香港本地银行处理的人民币结算额高达3.4万亿元人民币，占中国以人民币进行对外贸易的90%。香港人民币即时支付结算系统的运作时间亦已由每日15小时增加至20.5小时（直至香港时间翌日早上五时），以涵盖拉丁美洲时区。

“欢迎巴西企业透过香港世界级的市场基建，使用人民币与中国内地进行交易。这样能减少公司因汇率波动而带来的风险及确保交易顺利。”区璟智称。