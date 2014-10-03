台湾债市：指标五年公债殖利率收在日低，关注美国非农就业数据

* 指标五年公债殖利率连两日收低 * 后续关注美国非农就业数据 * 下周五年新券交投区间料在1.25-1.35% 路透台北10月3日 - 台湾指标五年公债103/15 周五在发行前交易殖利率连两日收跌。交易员 认为，受惠于美债利多带动台债交易氛围区间偏多，吸引部分空手进场及空单回补，令五年新券103/15殖利率 收在日低，后续关注稍晚公布的美国非农就业数据。 展望下周，交易员认为，随着香港示威事件仍在延烧及美国惊传埃波拉病毒确诊病例，市场的不安情绪带 动避险买盘，致台债气氛转趋中性偏多，不过103/15殖利率已跌破发行前交易平均成本1.30%，且该券将于下 周四标售，标债前料区间盘整可能性较高。 今日五年券103/15殖利率收在日低1.2750%，同创发行前交易期间收盘低位及盘中低位。 〞今天好像有吸引一些空手来作多。〞一位大型票券商交易员说。 全球债市聚焦今日稍晚公布的美国非农就业数据，交易员认为，若美国非农就业表现优于预期，美债仍有 转空机会，但若不如预期，美债殖利率可能续探低位，台债也有机会随之波动。 路透调查的分析师预计，美国9月非农就业人数增加21.5万人，失业率仍为6.1%。 此外，交易员也提及，寿险业资金转进国际板美元债券金额已近130亿美元 ，对台债产生 资金排挤效果，且央行货币政策已转趋中性，银行间资金宽松度将不若以往，短线就算反应非农不如预期的美 债利多，后续仍会回归台债基本面，殖利率续下的空间仍将受限。 美国公债价格周四下滑，在周五美国公布9月就业报告前，投资人再度押注收益率可能上升。指标10年期 公债 尾盘跌10/32，收益率报2.43%，隔夜市场一度低见2.38%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/15 -1.05 1.2750 *1.2750-1.3000 214.5 *表发行前交易低位 本周余日金融市场重要经济数据和事件有： 10/3(五)：挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与央行投资管理部门的首席风险官Jan Thomsen对央行在当地 的分支网络发表讲话、德英法意四国及欧元区9月服务业PMI、欧元区8月零售销售、美国9月非农就业岗位、美 国8月国际贸易收支。 下周金融市场重要经济数据和事件包括： 10/6(一)：台湾公布9月末外汇存底、德国8月工业订单、欧元区10月Sentix投资者信心指数、美国9月就 业趋势指数、金融稳定监管委员会(FSOC)会议，美国财长杰克卢和美联储主席叶伦出席； 10/7(二)：台湾公布9月消费者物价指数、台湾公布9月进出口数据、德国8月工业生産、美国8月JOLTS职 位空缺和10月IBD经济乐观指数、美国8月消费者信贷、日本央行公布政策决定、澳洲央行公布利率决定、美国 堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说、美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说、国际货币 基金组织(IMF)举行世界经济展望报告新闻发布会、世界商业论坛，美联储前主席贝南克担任主要演讲； 10/8(三)：汇丰中国9月服务业PMI、日本8月机械订单、G20峰会，发言人包括IMF第一副总裁利普顿和澳 洲国库部长霍基等、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲 话； 10/9(四)：台湾标售五年期103/15公债、德国8月贸易收支、美国一周初请失业金人数、美国8月趸售(批 发)库存和销售、英国央行宣布政策决定、IMF总裁拉加德、FED副主席费舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡 斯腾斯发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德和旧金山联储总裁威廉姆斯分别发表讲话； 10/10(五)：国庆日台湾金融市场休市一日、美国9月进口价格和出口价格、美国费城联储总裁普洛瑟讲话 、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话、IMF副总裁朱民、亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦发表讲话。 30 103/12 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 1.7100 5 103/15 1.2750 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)