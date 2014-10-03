版本:
中国
市场报道 | 2014年 10月 3日 星期五 15:25 BJT

标题新闻：西班牙9月服务业PMI从上月的58.1降至55.8，新订单分项跌至11个月低点

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐