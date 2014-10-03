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市场报道 | 2014年 10月 3日 星期五 15:27 BJT

《汇市简讯》若英国服务业PMI数据欠佳，英镑/美元或跌向1.6052

0703GMT

* 若英国服务业采购经理人指数(PMI)不如预期，就有可能触发布于1.61美元下方的停止单

* 该数据将于0830GMT公布，市场预估英国9月服务业PMI为59.1

* 英镑/美元周四所及的三周低点在1.6112。空方目标在1.6052和1.6003

* 9月10日低点在1.6052，而1.4814-1.7192一波走势的50%回档位在1.6003

* 1.6160、1.6175和1.6200有卖单(期权到期水准)

* 1.6162为由1.6112展开一波涨势的高点。亚洲盘中交投区间在1.6126-1.6159。(完)

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