香港个股：中国移动4G用户已超4,000万户，年底料逾5,000万户

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海10月3日 - 据新华社周五报导，中国移动 近期4G（第四代移动通讯）用户增量明显提升，截至目前，中国移动4G用户已超过4,000万户，预计年底将超过5,000万户的发展目标。
据中国移动相关负责人介绍，中国移动正在建设全球最大的LTE 4G网络。截至目前，中国移动已建成超过50万个4G基站，覆盖超过300个城市，4G用户已超过4,000万户。业内专家分析，随着6月底LTE混合组网试验运行，中国4G发展速度明显提速，中国移动4G用户今年突破5,000万户将不是悬念。
中国移动此前曾宣布其今年发展计划，希望今年销售1亿个4G终端，发展5,000万个4G用户。 中国移动相关人士还透露，中国移动目前已拥有全球最大TD商用网络。据统计，今年以来，中国移动用户国际漫游流量业务量从20%上升至37%，中国移动已将4G漫游业务拓展至香港、台湾和美国、韩国、日本、意大利等27个地区和国家。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。