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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 15:38 BJT

香港个股：中国移动4G用户已超4,000万户，年底料逾5,000万户

路透上海10月3日 - 据新华社周五报导，中国移动 近期4G（第四代移动通讯）用户增量明显提升，截至目前，中国移动4G用户已超过4,000万户，预计年底将超过5,000万户的发展目标。 　　

据中国移动相关负责人介绍，中国移动正在建设全球最大的LTE 4G网络。截至目前，中国移动已建成超过50万个4G基站，覆盖超过300个城市，4G用户已超过4,000万户。业内专家分析，随着6月底LTE混合组网试验运行，中国4G发展速度明显提速，中国移动4G用户今年突破5,000万户将不是悬念。

中国移动此前曾宣布其今年发展计划，希望今年销售1亿个4G终端，发展5,000万个4G用户。 　　中国移动相关人士还透露，中国移动目前已拥有全球最大TD商用网络。据统计，今年以来，中国移动用户国际漫游流量业务量从20%上升至37%，中国移动已将4G漫游业务拓展至香港、台湾和美国、韩国、日本、意大利等27个地区和国家。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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