中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透伦敦10月3日 - 以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：昨日修正走势获得更多确认 1)第二日低点太高 2)八个交易日来首次单日上涨 3)ECB会议后市场仍受买盘支撑。所有这些看起来显示趋势逐渐向有利于姗姗来迟的涨势靠拢。以修正走势的观点看，欧元不会再度跌破1.2614美元，也不会跌破1.2583美元。
美元/日圆：小幅反弹还没有来到109.10日圆区域就开始回落了，而在反弹前还有很短的一段时间内实际上在“箱体”下交易。今日策略与昨日雷同，在109.10区域谋求做空，尝试在下跌后回补。
英镑/美元：昨日跌破B浪低点1.6162美元，为9月反弹封死了最后一口气。该货币对当前预计很快再次进入2009-2014年的三角区间，即便这样1.51附近的支撑位也会在数月后承受压力。短期而言一旦跌破前低1.6052美元，小幅反弹的可能性则相对较高。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2648 1.2668 -0.16 -7.98 1.3745
美元/日圆 108.73 108.41 +0.30 +3.26 105.30
欧元/日圆 137.51 137.32 +0.14 -4.92 144.63
美元/瑞郎 0.9552 0.9539 +0.14 +6.99 0.8928
英镑/美元 1.6106 1.6142 -0.22 -2.72 1.6556
美元/加元 1.1167 1.1154 +0.12 +5.15 1.0620
澳元/美元 0.8794 0.8803 -0.10 -1.34 0.8913
新西兰元/美元 0.7875 0.7901 -0.33 -4.03 0.8206
欧元/瑞郎 1.2084 1.2085 -0.01 -1.52 1.2271
欧元/英镑 0.7851 0.7845 +0.08 -5.38 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1096 9.0958 +0.15 +2.96 8.8474
美元/挪威克朗 6.4544 6.4409 +0.21 +6.40 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
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