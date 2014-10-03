台湾汇市：台币兑美元收小升，外资转汇入惟观望美非农就业数据

* 台币兑美元收小升，但周线跌0.41% * 外资转向回补台股，汇市中卖出美元大于买入 * 下周实质交易估计在30.3-30.5 路透台北10月3日 - 台币兑美元 周五收盘小升，惟周线收跌0.41%。 汇银人士指出，外资反手买入台股，汇入大于汇出，令台币在美国非农就业数据出炉前小幅 反弹趋升，量能则略缩。 汇银人士表示，台股和港股今日出现明显反弹，汇市中外资的美元卖盘也大于买盘，令 台币反转本周稍早劣势。展望下周，除非美国非农就业数据出乎预期之外地强劲，否则台币 下周初可能延续今日偏强的格局，先向30.3-30.4区间测试。 〞感觉外资有反转(汇入)，但今天晚上还有非农的不确定因素。〞一位大型商银交易人 士表示。 他们认为，先前月底出口商在靠近30.5的价位卖出不少美元，目前美元卖压不大，下周 台币盘势还是要看外资对台股的态度而定，区间先看30.3-30.5。 此外，他们也指出，日圆 兑美元近期走贬至六年低位后反弹，后续走向也值得关 注，因若日圆续贬，可能引发韩元 竞相贬值，台币在出口竞争之下，无可避免也 将被卷入竞贬行列。 台湾股市 周五大涨后重新站上9,100点，周线收红约1.29%。香港股市 也 开低走高收升0.57%，暂时摆脱占中事件的影响。周五外资及陆资在台股则重回买超行列， 单日买超40.02亿台币，结束先前连续17个交易日卖超共989.62亿台币。 香港行政长官梁振英力抗主张民主示威者的下台要求，并重申警方的警告，声称若示威 者包围或占据政府大楼，后果将会相当严重。 在非农就业数据方面，汇银人士表示，美国经济若持续亮丽，预料有望支撑美元的强势 地位。虽然美元强势不利新兴货币，但台湾经济复苏与美国高度相关，美国景气复苏有望带 动台湾经济受惠，理论上将长线支撑台币汇价略略偏强于其他新兴市场货币，削减台币贬幅 。 路透调查的分析师预估中值为，9月非农就业岗位增加21.5万。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度 约同上日；一个月远汇报价 尾盘在30.420/30.440左右，上日纽约盘收在30.3 80。 台币今日主要交易区间在30.391-30.430，上日交易区间在30.390-30.455。韩国金融市 场因公众假期休市一日。 本周全球重要经济事件与数据包括： 10/3(五)：中国9月官方非制造业PMI；挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与央行投资管理 部门的首席风险官Jan Thomsen对央行在当地的分支网络发表讲话；德英法意四国及欧元区9 月服务业PMI；欧元区8月零售销售；美国9月非农就业岗位；美国8月国际贸易收支。 下周全球重要经济事件与数据包括： 10/6(一)：台湾公布9月末外汇存底、德国8月工业订单、欧元区10月Sentix投资者信心 指数、美国9月就业趋势指数、金融稳定监管委员会(FSOC)会议，美国财长杰克卢和美联储 主席叶伦出席； 10/7(二)：台湾公布9月消费者物价指数、台湾公布9月进出口数据、德国8月工业生産 、美国8月JOLTS职位空缺和10月IBD经济乐观指数、美国8月消费者信贷、日本央行公布政策 决定、澳洲央行公布利率决定、美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济发表演说、 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利发表演说、国际货币基金组织(IMF)举行世界经济展望报 告新闻发布会、世界商业论坛，美联储前主席贝南克担任主要演讲； 10/8(三)：汇丰中国9月服务业PMI、日本8月机械订单、G20峰会，发言人包括IMF第一 副总裁利普顿和澳洲国库部长霍基等、日本央行总裁黑田东彦发表讲话、美国芝加哥联邦储 备银行总裁埃文斯就经济形势发表讲话； 10/9(四)：台湾标售五年期103/15公债、德国8月贸易收支、美国一周初请失业金人数 、美国8月趸售(批发)库存和销售、英国央行宣布政策决定、IMF总裁拉加德、FED副主席费 舍尔、荷兰财长、墨西哥央行总裁卡斯腾斯发表讲话、美国圣路易斯联储总裁布拉德和旧金 山联储总裁威廉姆斯分别发表讲话； 10/10(五)：国庆日台湾金融市场休市一日、美国9月进口价格和出口价格、美国费城联 储总裁普洛瑟讲话、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表讲话、IMF副总裁朱民、亚洲开发银行( ADB)总裁中尾武彦发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 30.437 30.460 30.391-30.460 30.460 6.28 7.24 元太外汇经纪公司 30.436 30.458 30.392-30.460 30.460 3.19 4.01 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.155/-0.130 -0.155/-0.130 (完)