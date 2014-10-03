《全球汇市》美国就业数据公布前美元上涨，美元指数或连续12周走高

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
**欧元空头失望**
美元上涨，欧元兑美元 跌0.2%至1.2645美元。
不过欧元仍从本周稍早触及的两年低位1.2571美元反弹。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四没有给出央行计划迅速推出刺激措施的暗示后，一波空头回补主要助力欧元反弹。
交易商称ECB不愿宣布购买担保债券和捆绑贷款的具体目标，周四的会议决议引发市场质疑当前措施是否足以提升ECB资产负债表的扩张速度以及打压欧元下跌。
“即便德拉吉不如预期般的温和，欧元反弹看起来也不令人信服。基本面未变--ECB当前有采取量化宽松的压力。”
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2642 1.2668 -0.21 -8.02 1.3745
美元/日圆 108.79 108.41 +0.35 +3.31 105.30
欧元/日圆 137.54 137.32 +0.16 -4.90 144.63
美元/瑞郎 0.9558 0.9539 +0.20 +7.06 0.8928
英镑/美元 1.6097 1.6142 -0.28 -2.77 1.6556
美元/加元 1.1173 1.1154 +0.17 +5.21 1.0620
澳元/美元 0.8780 0.8803 -0.26 -1.49 0.8913
新西兰元/美元 0.7860 0.7901 -0.52 -4.22 0.8206
欧元/瑞郎 1.2084 1.2085 -0.01 -1.52 1.2271
欧元/英镑 0.7852 0.7845 +0.09 -5.36 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1056 9.0958 +0.11 +2.92 8.8474
美元/挪威克朗 6.4560 6.4409 +0.23 +6.42 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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