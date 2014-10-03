版本:
中国
亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 16:24 BJT

《全球汇市》美国就业数据公布前美元上涨，美元指数或连续12周走高

**欧元空头失望**

美元上涨，欧元兑美元 跌0.2%至1.2645美元。

不过欧元仍从本周稍早触及的两年低位1.2571美元反弹。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四没有给出央行计划迅速推出刺激措施的暗示后，一波空头回补主要助力欧元反弹。

交易商称ECB不愿宣布购买担保债券和捆绑贷款的具体目标，周四的会议决议引发市场质疑当前措施是否足以提升ECB资产负债表的扩张速度以及打压欧元下跌。

“即便德拉吉不如预期般的温和，欧元反弹看起来也不令人信服。基本面未变--ECB当前有采取量化宽松的压力。”

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2642 1.2668 -0.21 -8.02 1.3745

美元/日圆 108.79 108.41 +0.35 +3.31 105.30

欧元/日圆 137.54 137.32 +0.16 -4.90 144.63

美元/瑞郎 0.9558 0.9539 +0.20 +7.06 0.8928

英镑/美元 1.6097 1.6142 -0.28 -2.77 1.6556

美元/加元 1.1173 1.1154 +0.17 +5.21 1.0620

澳元/美元 0.8780 0.8803 -0.26 -1.49 0.8913

新西兰元/美元 0.7860 0.7901 -0.52 -4.22 0.8206

欧元/瑞郎 1.2084 1.2085 -0.01 -1.52 1.2271

欧元/英镑 0.7852 0.7845 +0.09 -5.36 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.1056 9.0958 +0.11 +2.92 8.8474

美元/挪威克朗 6.4560 6.4409 +0.23 +6.42 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 田建华/王丽鑫/王洋/张涛/洪曦/李春喜/蔡美珍/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐