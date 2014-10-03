《汇市简讯》欧元/英镑是否冲击0.7889阻力，短线端视英国服务业PMI

0737GMT

* 欧元空方对欧洲央行政策决议无动于衷，欧元/英镑周四受空头回补扶助上涨

* 若英国9月服务业采购经理人指数(PMI)令人失望，欧元/英镑可能进一步遭轧空

* 市场预估英国9月服务业PMI为59.1，8月为60.5 (周三的英国制造业PMI逊于预期；周四的建筑业PMI则优于预期)

* 周四高点在0.7859，上方的阻力水准包括0.7889(9月23日高点)

* 支撑位在0.7835(欧洲盘初低点)，及0.7820和0.7800(周四亚洲盘高点)

* 本周稍早曾触及0.77665的26个月低点，0.7756则为2012年7月低位。(完)

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