金属期市：伦铜自五个月低位反弹，但前景仍不乐观

美国圣路易斯联储总裁布拉德周四称，美联储第三轮购债行动对美国就业市场的影响好于预期，央行因此更加有必要更快地升息。

“美元走强是重要因素，但更基本的原因是美国以外的宏观数据疲弱。”瑞银财富管理Dominic Schnider称。

0740 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升0.5%至每吨6,632美元。上日收平盘，但盘中触及5月1日以来低位6,600美元。铜价本周或收低1%左右。

其他金属方面，中国自6月以来镍出口跳升，使得9月LME期镍跌逾13%。

中国青岛港口金属融资骗贷事件导致镍出口意外跳增，降低了对全球镍供应短缺的预期。

但经纪商Triland表示，“交易员现开始在谈，镍看来超跌了...尤其是昨天曾跌到16,000美元下方。”

LME期镍 回升0.8%，至每吨16,146美元。

LME期铝 涨0.2%至1,893美元，但本周可能跌逾2%，连续第四周下滑。

“等中国市场人士结束假期返市后，我们可以预见有一波低接买盘，但目前在美元走势继续施压市场之际，6月的1,850美元支撑为观察区。”(完)

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