金属期市：伦铜自五个月低位反弹，但前景仍不乐观

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
美国圣路易斯联储总裁布拉德周四称，美联储第三轮购债行动对美国就业市场的影响好于预期，央行因此更加有必要更快地升息。
“美元走强是重要因素，但更基本的原因是美国以外的宏观数据疲弱。”瑞银财富管理Dominic Schnider称。
0740 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 升0.5%至每吨6,632美元。上日收平盘，但盘中触及5月1日以来低位6,600美元。铜价本周或收低1%左右。
其他金属方面，中国自6月以来镍出口跳升，使得9月LME期镍跌逾13%。
中国青岛港口金属融资骗贷事件导致镍出口意外跳增，降低了对全球镍供应短缺的预期。
但经纪商Triland表示，“交易员现开始在谈，镍看来超跌了...尤其是昨天曾跌到16,000美元下方。”
LME期镍 回升0.8%，至每吨16,146美元。
LME期铝 涨0.2%至1,893美元，但本周可能跌逾2%，连续第四周下滑。
“等中国市场人士结束假期返市后，我们可以预见有一波低接买盘，但目前在美元走势继续施压市场之际，6月的1,850美元支撑为观察区。”(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/张若琪 审校 艾茂林/田建华)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。