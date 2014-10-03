日本个股：永旺上半年度营业利润降至五年低点，受消费税上调拖累

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透东京10月3日 - 日本最大零售集团--永旺 周五称上半年度营业利润大幅下降41%，至五年最低水平，因劳工成本上升以及消费者支出走弱冲击到了核心的超市业务。
日本超市一直面临来自便利店的激烈竞争。此外，日本政府4月上调消费税后，消费者也减少了支出。本周，一份日本央行调查显示，许多受访者认为生活成本上升，同时薪资减少，主要是因为消费税上调的关系。这令人怀疑首相安倍晋三提振经济成长的策略能否成功，特别是该策略一定程度上需要借助消费来实现目标。
“对于顾客来说，所有的东西都变得更加昂贵，很多人的生活变得更加困难。”永旺执行长Motoya Okada对记者表示。之前该公司称截至8月31日的六个月营业利润降至433.7亿日圆(3.98亿美元)，为2009年以来最低。
Okada称永旺将暂停一部分在日本修建大型购物中心的计划，因2020年东京奥运会前需求飙升，建筑成本也随之大幅上涨。
不过永旺维持全年获利预估在2,000亿到2,100亿日圆的纪录最高区间，高于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的1,765亿日圆。
然而上一财年时，永旺曾在全年数据公布前不到一个月时，将年度获利预估下调了近五分之一。
自今年初以来，永旺股价大幅下跌了22%，同期日经指数 跌幅为4%。(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。