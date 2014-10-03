日本个股：永旺上半年度营业利润降至五年低点，受消费税上调拖累

路透东京10月3日 - 日本最大零售集团--永旺 周五称上半年度营业利润大幅下降41%，至五年最低水平，因劳工成本上升以及消费者支出走弱冲击到了核心的超市业务。

日本超市一直面临来自便利店的激烈竞争。此外，日本政府4月上调消费税后，消费者也减少了支出。本周，一份日本央行调查显示，许多受访者认为生活成本上升，同时薪资减少，主要是因为消费税上调的关系。这令人怀疑首相安倍晋三提振经济成长的策略能否成功，特别是该策略一定程度上需要借助消费来实现目标。

“对于顾客来说，所有的东西都变得更加昂贵，很多人的生活变得更加困难。”永旺执行长Motoya Okada对记者表示。之前该公司称截至8月31日的六个月营业利润降至433.7亿日圆(3.98亿美元)，为2009年以来最低。

Okada称永旺将暂停一部分在日本修建大型购物中心的计划，因2020年东京奥运会前需求飙升，建筑成本也随之大幅上涨。

不过永旺维持全年获利预估在2,000亿到2,100亿日圆的纪录最高区间，高于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的1,765亿日圆。

然而上一财年时，永旺曾在全年数据公布前不到一个月时，将年度获利预估下调了近五分之一。