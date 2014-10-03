路透基点：北控水务集团B部分贷款提高至2.88亿美元--TRLPC

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透香港10月3日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，北控水务集团的七年期B部分贷款从1.2亿美元增至2.88亿美元，增加一倍多，创亚洲开发银行(ADB)相关融资案的首例。
消息人士称，贷款在组建银团阶段时，ADB已获得董事会批准提高B部分贷款额，显示出银行参贷意愿热烈。ADB提供1.20亿美元的10年期A部分贷款。
唯一牵头行兼簿记行澳新银行在8月中旬展开筹组一般银团。另外12家银行参与，澳新银行承贷2,950万美元。
五家银行为牵头行，各承贷2,950万美元：三菱东京日联银行、Bank of the Philippine Islands、工银亚洲、荷兰合作银行、以及永亨银行。
国民银行及青空银行分别承贷2,500万及2,000万美元，担任主办行，另有五家银行担任安排行：印度国家银行(SBI)承贷1,600万美元，彰化银行及韩国外换银行各承贷1,500万美元，新韩银行及合作金库各承贷1,000万美元。
贷款将于10月9日在香港签订。
此次贷款在第五年末时，有两年期的认沽期权，最高综合收益为235个基点，利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200个基点，平均期限为4.25年。
贷款资金将用在中国境内的多个项目上。
2011年3月，北控水务曾签署13亿港币(1.68亿美元)的五年期俱乐部贷款，当时有四家银行参贷，分别是星展银行、中国农业银行、汇丰和恒生银行。贷款利率较香港银行同业拆息加码205个基点。
借款方为北京控股有限公司旗下水务企业。(完) (编译 王丽鑫； 审校 蔡美珍)
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