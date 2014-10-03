路透调查：日本8月核心机械订单料温和增长，经常帐或录得小幅盈余

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
“出口反弹延迟以及工厂产出疲软，对企业投资景气产生负面影响，”信金中央金库的一位分析师称，“尽管一些数据显示企业制定了本财年稳定的资本支出计划，但是经济情况的变化有可能导致他们延迟计划实施。”
调查还显示预计8月核心机械订单较上年同期下滑5.1%。7月日本核心机械订单为增长1.1%。
日本内阁府将于10月8日2350GMT公布数据。
在机械订单公布上一日，日本财务省将公布8月经常帐数据，调查预计为盈余1,980亿日圆(18.2亿美元)。7月日本经常帐盈余为4,167亿日圆。
第一生命经济研究所的一分析师称，“出口不振，贸易逆差的趋势预计会依旧，不过逆差不太可能近一步扩大，因进口回升也缓慢。”
周二日本央行将开始为期两日的政策会议，外界广泛预期会维持货币政策不变。(完)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。