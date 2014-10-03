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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 17:15 BJT

路透调查：日本8月核心机械订单料温和增长，经常帐或录得小幅盈余

“出口反弹延迟以及工厂产出疲软，对企业投资景气产生负面影响，”信金中央金库的一位分析师称，“尽管一些数据显示企业制定了本财年稳定的资本支出计划，但是经济情况的变化有可能导致他们延迟计划实施。”

调查还显示预计8月核心机械订单较上年同期下滑5.1%。7月日本核心机械订单为增长1.1%。

日本内阁府将于10月8日2350GMT公布数据。

在机械订单公布上一日，日本财务省将公布8月经常帐数据，调查预计为盈余1,980亿日圆(18.2亿美元)。7月日本经常帐盈余为4,167亿日圆。

第一生命经济研究所的一分析师称，“出口不振，贸易逆差的趋势预计会依旧，不过逆差不太可能近一步扩大，因进口回升也缓慢。”

周二日本央行将开始为期两日的政策会议，外界广泛预期会维持货币政策不变。(完)
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