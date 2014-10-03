全球贵金属：10月2日SPDR黄金持仓降0.16%，iShares白银持仓减0.04%

投行观点：高盛目标价从250美元下调至240，评级为表现与同业一致--RBC
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路透10月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金持仓量周四较周三下降0.16%；同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量减少0.04%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 24,674,849.4 10月2日 24,713,310.3 10月1日 -38,460.9 -0.16%
iShares 349,934,915.4 10月2日 350,086,379.2 10月1日 -151,463.8 -0.04%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张若琪)
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