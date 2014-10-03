路透基点：唐山钢铁15亿美元贷款进入一般银团阶段--TRLPC

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透香港10月3日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士表示，唐山钢铁集团15亿美元两年期预付款贷款已经进入一般银团组建阶段。
荷兰银行、法国巴黎银行、星展银行、德意志银行、汇丰控股、ING Bank、Natixis、荷兰合作银行、法国兴业银行、渣打银行和新加坡大华银行为牵头行兼簿记行。德意志银行为额度代理行。
这笔分期偿还贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点。
承贷5,000万美元或以上为牵头行，获得70个基点前端费；承贷低于该金额的为主办行，获得50个基点费用。
唐山钢铁旗下香港交易公司Sinobiz Holdings Ltd为借款人。
银行回复截止日期为11月13日。
唐山钢铁在2013年12月签署一笔8亿美元24个月期结构性钢铁产品贸易预付款贷款，由德意志银行牵头。另外有10家国际银行加入。
这笔8亿美元预付款融资贷款，帮助唐钢向德高亚洲有限公司及德高股份公司出口钢材。
唐山钢铁是国有企业河北钢铁集团的子公司。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
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路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。