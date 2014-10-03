离岸人民币：渤海钢铁拟发点心债，为首支新规下跨境担保人民币债--消息

路透香港10月3日 - 消息人士周五透露，渤海钢铁集团有限公司拟首次境外发行点心债，今日已进行询价，是次若成功发行，将成为中国外管局放宽跨境担保相关规定后，首支集团为海外子公司发债进行跨境担保的离岸人民币债券。

消息人士并透露，渤海钢铁集团是次发债透过Bohai General Capital Ltd担任发债主体，由渤海钢铁集团母公司直接提供跨境担保，拟发债券将申请在香港联合交易所上市。

中国国家外管局今年6月1日发布新的跨境担保外汇管理规定，允许中国境内银行和公司就境外债券发行及其他境外融资提供保证或提供其他类型担保，并简化了跨境担保的监管和行政手续。

新规发布后，6月25日，绿地集团通过其境外全资子公司Greenland Global Investment Ltd在香港成功发行10亿美元、5年期高级票据，用于投资境外项目，这成为了新规后第一单跨境担保的美元债，是次发行票息低于国内同行业其他龙头企业同期限债券票息。

消息人士并透露，渤海钢铁发行债券周五晚间将确定最终定价，目前已聘请星展银行为独家账簿管理人，负责筹备发债事宜。

是次募资所得，将用作设立债券利息储备账户，其余将用作符合外管局相关规定的海外投资。消息人士表示，母集团跨境担保支持及利息储备账户将为债券质量提供一定保障和信心支持。

渤海钢铁集团直属天津市国资委，是2010年由原天津钢管集团、天津钢铁集团、天津天铁冶金集团和天津冶金集团四家国有钢铁企业联合重组而设立的国有独资公司，注册资本人民币170亿元。

目前中国发行人在离岸市场以子公司作为融资主体的发债常用维好协议(keepwell agreement)，有承销人士表示，跨境担保的信用强度好于维好协议，若发行年期较长的债券，对融资成本会较为有利。(完) (记者 赵红梅; 审校 毕晓雯)