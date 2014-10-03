欧洲个股：瑞银可能因协助避税而遭法国罚款，或高达63亿美元--报载

路透苏黎世10月3日 - 瑞士报纸周五报导称，瑞士最大银行瑞银集团(UBS) 如果被发现参与了违法活动，可能面临最高达63亿美元的罚金。法国正在调查瑞银是否曾帮助富豪客户在法国避税。

法国一家法院已经命令瑞银存入11亿欧元(14亿美元)的保证金，以支付本案可能判处的部分罚金。但瑞士报纸Le Temps表示，看过的一份法律文件显示，瑞银可能面临最高达50亿欧元的罚款。

这份文件由两名法官起草，标注日期是7月23日，与法国官员首次命令瑞银缴纳保证金是同一天。

瑞银集团的一名高层未能立即发表评论。

对于7月法国要求其支付11亿欧元的保证金，瑞银发出语气异常强烈的谴责。上月，瑞银表示将再度就法国法院的上述支付要求提起上诉。第一次上诉被驳回。

0829GMT，瑞银股价下跌1.9%，欧洲银行类股则上涨0.8%。(完)