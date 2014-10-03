香港社会：倘＂占中＂长时间持续将损害投资者信心--财政司司长

路透香港10月3日 - 香港财政司司长曾俊华周五表示，假如＂占领中环＂集会示威活动间持续，将有可能对香港带来结构性的损害，包括投资者对香港的形象和信心带来负面看法。

曾俊华在记者会上称，暂时香港股市、汇市、金融体系整体继续维持正常运作，秩序良好；证监会亦未察觉市场有任何重大异常情况出现。

＂示威活动对金融市场带来的冲击于短期内应该可以处理，但持久的堵塞会带来一定影响，甚至结构性的损害。＂他说。

他指出，目前市场和金融体系未受大影响主要原因是政府与有关部门早于一年前已开始做好准备。

＂我们的体制是建全的，在各方面也做了预防措施，在汇市、股市各方面已做了各方准备，在相当坏情况都能作出应对。＂曾俊华称。

曾俊华表示，由于事件仍在发展中，现时未有足够的数据去准确评估占中对经济造成的影响，但肯定会有一定影响，例如旅游、零售、会展等方面。

政府稍早已将今年本地生产总值（GDP）预测由原来的增长3-4%下调至2-3%。曾俊华说，近期看到零售业受到一些影响，但同时外围表现亦有改善，例如美国出口有所好转，所以是否有需要再对全年GDP预测作出调整仍须继续观察。

＂占中＂运动由周日凌晨正式启动至今尚未平息，集会示威范围亦由金钟中环一带扩展至铜锣湾、旺角等购物旺区，主要道路被集会人士堵塞，而部份受影响区域的学校亦由周一停课至今。而位于金钟的政府总部今天亦因附近的通道受示威人士阻塞而须暂停开放。

行政长官梁振英昨天深夜联同政务司司长林郑月娥召开记者会，称将尽快安排与学生代表会面，讨论政改问题。