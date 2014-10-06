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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 17:05 BJT

台湾债市：103/15期五年公债中，银行业卖超1亿台币

路透台北10月6日 - 台湾柜台买卖中心周一公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A0311
5=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/15期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     17.00     18.00        -1.00
     票券业      1.00         0        +1.00
     证券业     19.50     19.50            0
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