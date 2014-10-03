《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减60.1亿台币，连两周减少

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透台北10月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减60.1亿台币，连两周减少，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,515.3亿台币。上周存单发行余额净减85.1亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
9/29 2,138.20 2,093.60 -44.60
9/30 991.00 974.00 -17.00
10/1 834.50 834.50 0.00
10/2 3,366.50 3,367.00 +0.50
10/3 3,587.50 3,588.50 +1.00
--------------------------------------------------
总计 10,917.70 10,857.60 -60.10
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
9/29 31.00 11.00
9/30 28.00 9.00
10/1 5.00 3.00
10/2 40.00 5.00
10/3 9.00 0.00
-------------------------------------------------
总计 113.00 28.00 (完) (记者 林妙容; 审校 董永年)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。