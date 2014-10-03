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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 17:38 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净减60.1亿台币，连两周减少

路透台北10月3日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减60.1亿台币，连两周减少，央行存单未到期余额为6兆(万亿)8,515.3亿台币。上周存单发行余额净减85.1亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9/29 2,138.20 2,093.60 -44.60

9/30 991.00 974.00 -17.00

10/1 834.50 834.50 0.00

10/2 3,366.50 3,367.00 +0.50

10/3 3,587.50 3,588.50 +1.00

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总计 10,917.70 10,857.60 -60.10

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9/29 31.00 11.00

9/30 28.00 9.00

10/1 5.00 3.00

10/2 40.00 5.00

10/3 9.00 0.00

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总计 113.00 28.00 (完) (记者 林妙容; 审校 董永年)
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