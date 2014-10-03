汽车产业：戴姆勒与雷诺-日产扩大制造领域合作关系

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透巴黎10月3日 - 戴姆勒 和雷诺-日产 周五表示，他们在制造领域的合作，将扩大至发动机和变速箱。
在联合新闻发布会上，戴姆勒和雷诺表示，合作关系中将包括一项协议，由雷诺向戴姆勒供应1.5升的四涡轮柴油发动机，用于戴姆勒的奔驰(平治/宾士)C-Class车系。
奔驰则将向日产旗下豪华车品牌Infiniti提供2升的四涡轮汽油发动机。
日产也已经获得许可，可生产戴姆勒的9速自动变速器，用于自己的Infiniti车系。
“这项合作关系已经进入第五年。进展远超我们最初的预期。”雷诺-日产的首席执行官戈恩在发布会上表示。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。