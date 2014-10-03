汽车产业：戴姆勒与雷诺-日产扩大制造领域合作关系

路透巴黎10月3日 - 戴姆勒 和雷诺-日产 周五表示，他们在制造领域的合作，将扩大至发动机和变速箱。

在联合新闻发布会上，戴姆勒和雷诺表示，合作关系中将包括一项协议，由雷诺向戴姆勒供应1.5升的四涡轮柴油发动机，用于戴姆勒的奔驰(平治/宾士)C-Class车系。

奔驰则将向日产旗下豪华车品牌Infiniti提供2升的四涡轮汽油发动机。

日产也已经获得许可，可生产戴姆勒的9速自动变速器，用于自己的Infiniti车系。

“这项合作关系已经进入第五年。进展远超我们最初的预期。”雷诺-日产的首席执行官戈恩在发布会上表示。（完）