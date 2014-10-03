国际油市：亚洲燃料油裂解价差下跌，印度供给增多带来拖累

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透新加坡10月3日 - 亚洲燃料油裂解价差周五下滑，交易消息人士称因印度浮现更多现货供给。
路透数据显示，11月燃料油裂解价差下跌0.60美元，每吨较迪拜报价贴水8.23美元。
交易员称印度斯坦石油公司(HPCL)标售10月底装船的180-cst船货，之前有来自印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售的10月底380-cst船货。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)最新向Mitsui售出180-cst船货，船期为10月15-17日，价格为每吨贴水15美元。
交易员表示，印尼Pertamina可能向Kuo Oil售出3万吨10月中旬装船的180-cst燃料油，但价格尚无法确认。
尽管本周原油价格下跌超过3美元至27个月低位，买家仍谨慎旁观。
印度Essar Oil标售7.5万吨11月2-6日装船的减压瓦斯油。此次标售将在10月8日关闭。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 王洋)
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路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。