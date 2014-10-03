国际油市：亚洲燃料油裂解价差下跌，印度供给增多带来拖累

路透新加坡10月3日 - 亚洲燃料油裂解价差周五下滑，交易消息人士称因印度浮现更多现货供给。

路透数据显示，11月燃料油裂解价差下跌0.60美元，每吨较迪拜报价贴水8.23美元。

交易员称印度斯坦石油公司(HPCL)标售10月底装船的180-cst船货，之前有来自印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售的10月底380-cst船货。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)最新向Mitsui售出180-cst船货，船期为10月15-17日，价格为每吨贴水15美元。

交易员表示，印尼Pertamina可能向Kuo Oil售出3万吨10月中旬装船的180-cst燃料油，但价格尚无法确认。

尽管本周原油价格下跌超过3美元至27个月低位，买家仍谨慎旁观。

印度Essar Oil标售7.5万吨11月2-6日装船的减压瓦斯油。此次标售将在10月8日关闭。(完)

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