马来西亚期市：棕榈油价格上涨，但本周录得五周来首次周线下滑

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透吉隆坡10月3日 - 马来西亚棕榈油期货周五上涨，因原油价格从27个月低点反弹。不过马币走坚抑制涨幅，令棕榈油录得五周来首次周度下滑。
布兰特原油期货周五升向每桶94美元，此前连跌三日，触及2012年以来低点，但由于供应充足，总体看空气氛未改。
棕榈油通常走势与原油一致，因其越来越被用来做生物燃料。
一家在吉隆坡的外国商品经纪商的交易员说：“隔夜原油大幅反弹，应该再度激发买兴，但由于马币走强，涨幅受限。”
0752 GMT时马币上涨0.06%，兑美元报在3.275。
指标12月棕榈油合约 结算价小升1.1%报每吨2,170马币。
本周棕榈油下滑0.3%，录得9月初以来首次周线下滑。
总成交量为29,596口，低于均值的35,000口。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
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