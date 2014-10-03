东南亚股市：印尼股市创三个月最低，单周表现为3月以来最差

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透曼谷10月3日 - 周五印尼指标股指触及三个月低位，创3月以来最差单周表现，受政治担忧冲击。其他东南亚股市多数收高，稍晚美国将公布非农就业数据。
外资卖出Bank Rakyat Indonesia 和Bank Mandiri 等金融大盘股，打压印尼股市 下跌1%至4,949.35点，创7月4日以来最低收盘。
印尼反对党联盟赢得议院议长职位，引发市场担忧新当选的总统佐科或许在议会无法得到最够的支持来通过继续的改革提议。
印尼指标股指本周下跌3.6%，为3月21日结束当周以来最大单周跌幅，且在该地区表现最差。
泰国股市 收低1.9%；此前连涨两周。新加坡股市 本周收低1.2%。菲律宾股市 连续第二周下跌，收低0.2%。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 428.10 -0.53 -0.12 +10.23 388.37
新加坡 3253.24 24.53 +0.76 +2.71 3167.43
马来西亚 1840.82 3.14 +0.17 -1.40 1866.96
泰国 1570.28 0.55 +0.04 +20.91 1298.71
印尼 4949.35 -51.46 -1.03 +15.80 4274.18
菲律宾 7247.03 50.77 +0.71 +23.04 5889.83
越南 611.55 -1.11 -0.18 +21.19 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 田建华; 审校 王洋)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。