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亚洲 | 2014年 10月 3日 星期五 19:34 BJT

东南亚股市：印尼股市创三个月最低，单周表现为3月以来最差

路透曼谷10月3日 - 周五印尼指标股指触及三个月低位，创3月以来最差单周表现，受政治担忧冲击。其他东南亚股市多数收高，稍晚美国将公布非农就业数据。

外资卖出Bank Rakyat Indonesia 和Bank Mandiri 等金融大盘股，打压印尼股市 下跌1%至4,949.35点，创7月4日以来最低收盘。

印尼反对党联盟赢得议院议长职位，引发市场担忧新当选的总统佐科或许在议会无法得到最够的支持来通过继续的改革提议。

印尼指标股指本周下跌3.6%，为3月21日结束当周以来最大单周跌幅，且在该地区表现最差。

泰国股市 收低1.9%；此前连涨两周。新加坡股市 本周收低1.2%。菲律宾股市 连续第二周下跌，收低0.2%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 428.10 -0.53 -0.12 +10.23 388.37

新加坡 3253.24 24.53 +0.76 +2.71 3167.43

马来西亚 1840.82 3.14 +0.17 -1.40 1866.96

泰国 1570.28 0.55 +0.04 +20.91 1298.71

印尼 4949.35 -51.46 -1.03 +15.80 4274.18

菲律宾 7247.03 50.77 +0.71 +23.04 5889.83

越南 611.55 -1.11 -0.18 +21.19 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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