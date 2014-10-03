国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，汽油裂解价差持坚

路透新加坡10月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周五降至两日低点，因供给充足。

韩国买家多数离场。

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)三座裂解装置中最小的一座仍在维护。该年产46.5万吨的裂解装置上个月关闭，预计在10月23日复产。而LG化学预计将在10月21日至11月24日期间关闭年产100万吨的裂解装置。

两座装置接连维护，最终将不可避免地造成需求损失。

台湾中油公司正在标购11月1-25日到岸高雄的石脑油，以及11月21-30日到岸高雄的重质石脑油。招标在10月6日结束，报价一直到10月7日有效。

亚洲汽油裂解价差持坚，报每桶11.92美元，亚洲、中东和欧洲大部分地区供给料紧张。

新加坡市场上有两笔汽油交易，没有石脑油交易。

壳牌从中石油手中购买了10月20-24日船期的95号汽油，价格为每桶108.80美元。壳牌还向中石油出售了船期为10月23-27日的92号汽油。价格是每桶105.50美元。(完)

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