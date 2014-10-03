国际油市：亚洲石脑油裂解价差下滑，汽油裂解价差持坚

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透新加坡10月3日 - 亚洲石脑油裂解价差周五降至两日低点，因供给充足。
韩国买家多数离场。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)三座裂解装置中最小的一座仍在维护。该年产46.5万吨的裂解装置上个月关闭，预计在10月23日复产。而LG化学预计将在10月21日至11月24日期间关闭年产100万吨的裂解装置。
两座装置接连维护，最终将不可避免地造成需求损失。
台湾中油公司正在标购11月1-25日到岸高雄的石脑油，以及11月21-30日到岸高雄的重质石脑油。招标在10月6日结束，报价一直到10月7日有效。
亚洲汽油裂解价差持坚，报每桶11.92美元，亚洲、中东和欧洲大部分地区供给料紧张。
新加坡市场上有两笔汽油交易，没有石脑油交易。
壳牌从中石油手中购买了10月20-24日船期的95号汽油，价格为每桶108.80美元。壳牌还向中石油出售了船期为10月23-27日的92号汽油。价格是每桶105.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 田建华)
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路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。