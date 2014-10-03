国际油市：亚洲柴油与航煤价格走低，催生市场买兴

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透新加坡10月3日 - 亚洲柴油和航煤周五价格下跌，引发买家兴趣，交易消息人士称今日新加坡交易时段有81万桶易手。
柴油和航煤价格追随原油价格走势，后者周四曾跌至27个月低位，周五小幅反弹。
交易消息人士表示，台湾台塑石化售出船期10月的两艘柴油船货，价格贴水创下纪录。台塑石化当前面临库存高企和地区需求疲弱的问题。
消息人士补充道，台塑石化向Winson Oil售出两批含硫量500ppm的柴油船货，每批均为24万桶，每桶较新加坡报价贴水约3-3.5美元，为该类规模船货的纪录最低价格。
交易员表示，与韩国精炼厂售出的10月船货相比，台塑石化船货的价格要低了很多。韩国精炼厂船货每桶较新加坡报价贴水0.90-1美元。
交易消息人士透露，印尼国有企业Pertamina的交易部门Petral可能买入多大50万桶10月交付的航煤，大部分来自于壳牌。价格水平尚无法确认。
道达尔向托克(Trafigura)售出15万桶含硫量10ppm的柴油，船期为10月18-22日，每桶较10月15-21日的新加坡报价升水1美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 洪曦; 审校 田建华)
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路透香港4月19日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，正在草拟券商网络交易安全指引，预料最快本季展开谘询。