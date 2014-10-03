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货币新闻 | 2014年 10月 3日 星期五 20:59 BJT

表格：加拿大8月贸易逆差为6.10亿加元，7月修正为顺差22亿加元

路透10月3日 - 加拿大统计局周五公布，8月贸易逆差为6.10亿加元(5.45亿美元)，因进口创下纪录高位和出口下跌。7月修正为顺差22亿加元。

8月进口攀升3.9%至448亿加元的纪录高位，进口数量及价格均上扬。出口下跌2.5%至441.9亿加元，进口价格和进口量双双走低。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元)：

8月 7月(修正值) 变动百分比(%) 7月(前值)

贸易收支 -0.610 +2.195 -- +2.581

出口 44.189 45.313 -2.5 45.538

进口 44.799 43.118 +3.9 42.957

路透调查的分析师平均预估，加拿大8月贸易顺差15.5亿加元。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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