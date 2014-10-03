表格：加拿大8月贸易逆差为6.10亿加元，7月修正为顺差22亿加元

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--4月19日
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
路透10月3日 - 加拿大统计局周五公布，8月贸易逆差为6.10亿加元(5.45亿美元)，因进口创下纪录高位和出口下跌。7月修正为顺差22亿加元。
8月进口攀升3.9%至448亿加元的纪录高位，进口数量及价格均上扬。出口下跌2.5%至441.9亿加元，进口价格和进口量双双走低。
以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元)：
8月 7月(修正值) 变动百分比(%) 7月(前值)
贸易收支 -0.610 +2.195 -- +2.581
出口 44.189 45.313 -2.5 45.538
进口 44.799 43.118 +3.9 42.957
路透调查的分析师平均预估，加拿大8月贸易顺差15.5亿加元。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
4月19日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间17:00时,1美元=6.887人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.78 市北高新 17.78 1.109 2.33 大众交通 6.02 0.699 1.25 永生投资 12
4月19日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:59时,1港元=0.88563 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.20 7.91 2.46 南玻 10.99 5.76 2.15 深康佳 4.63 2.85 1.83 ST中华 9.74 4.09 2.69 ST中冠
注：SUV为运动型车(运动休旅车)的缩写 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选