表格：加拿大8月贸易逆差为6.10亿加元，7月修正为顺差22亿加元

路透10月3日 - 加拿大统计局周五公布，8月贸易逆差为6.10亿加元(5.45亿美元)，因进口创下纪录高位和出口下跌。7月修正为顺差22亿加元。

8月进口攀升3.9%至448亿加元的纪录高位，进口数量及价格均上扬。出口下跌2.5%至441.9亿加元，进口价格和进口量双双走低。