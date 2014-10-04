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货币新闻 | 2014年 10月 4日 星期六 20:00 BJT

《综述》香港占中与反占中人士冲突，令人担心情势向更暴力方向发展

香港示威地图：link.reuters.com/can92w

历来民意调查：link.reuters.com/gus32w

自上周日警方使用胡椒喷雾、催泪弹及警棍以来，香港各地的示威人数时增时减。

有时成千上万的民众占据市中心道路及大楼，主要道路交通阻塞，困扰这一全球金融中心。

中国依据基本法对香港实施“一国两制”，让香港享有内地所没有的部分自治及部分自由，最终目标为全面普选。

不过中国在8月31日否决给予行政长官自由参选权，引发民主运动人士不满，进而发起占领街头行动。(完) (编译 张明钧; 审校 屈桂娟)
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