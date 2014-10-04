《综述》香港占中与反占中人士冲突，令人担心情势向更暴力方向发展

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/01/2017 13周和26周期国库券 04/27/2017 05/04/2017 05/02/2017 四周期国库券 05/01/2017 05/04/2017 05/08/2017 13周和26周期国库券 05/04/2017 05/11/2017 05/09/2017 三年期公债 05/03/2017 05/15/2017 05/09/2017 四周期国库券 05/08/2017 05/11/2017
香港示威地图：link.reuters.com/can92w
历来民意调查：link.reuters.com/gus32w
自上周日警方使用胡椒喷雾、催泪弹及警棍以来，香港各地的示威人数时增时减。
有时成千上万的民众占据市中心道路及大楼，主要道路交通阻塞，困扰这一全球金融中心。
中国依据基本法对香港实施“一国两制”，让香港享有内地所没有的部分自治及部分自由，最终目标为全面普选。
不过中国在8月31日否决给予行政长官自由参选权，引发民主运动人士不满，进而发起占领街头行动。(完) (编译 张明钧; 审校 屈桂娟)
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路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透4月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月28日(周五)走势纵览。