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亚洲 | 2014年 10月 5日 星期日 09:42 BJT

日本政经：对复苏力道略感忧心，首相对上调消费税持中性立场-甘利明

路透东京10月5日 - 日本经济财政大臣甘利明周日对于经济复苏力道表示忧心，称需花时间建立可自行持续的成长。

“肯定是处于复苏趋势，”甘利明在日本放送协会(NHK)的一个谈话节目上说到。“7-9月数据应该会显现强劲复苏，从4月消费税上调造成第二季滑坡中回升。”

“但我有点担心力道有点弱。

甘利明称，经济正向循环要花一些时间才能站稳脚跟，因企业无法在一年之内就将薪资调高至足以弥补消费税上调、以及通胀上升的程度。

甘利明并指出，首相对于是否再次调高全国消费税持“完全中性”立场。

他指出，关于安倍将在12月决定是否再度上调消费税，“我认为他完全持中性立场。”(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
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