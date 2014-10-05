《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月3日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 40.33 +0.35 +0.88 1446550
搜狐 48.76 +0.07 +0.14 284757
网易 83.37 +0.96 +1.16 260114
百度 216.45 +1.65 +0.77 2724947
台湾
台湾积体电路 20.83 +0.54 +2.66 3900651
联电 2.06 +0.05 +2.49 149058
日月光 6.33 +0.22 +3.60 414123
矽品精密 6.91 +0.21 +3.13 693383
和信超媒体 0.85 +0.02 +1.94 54006
友达 4.23 +0.10 +2.42 51912
中华电信 30.04 +0.08 +0.27 24639
台湾国际航电 50.45 +0.57 +1.13 1982686
香港
中国移动 59.36 +2.07 +3.61 326909
中国联通 14.89 +0.15 +1.02 222186
中国电信 61.00 +0.64 +1.06 18354
中芯国际 5.10 +0.10 +2.00 18562
电讯盈科 6.40 +0.20 +3.18 218
(完)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。