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亚洲 | 2014年 10月 5日 星期日 09:31 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月3日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 40.33 +0.35 +0.88 1446550

搜狐 48.76 +0.07 +0.14 284757

网易 83.37 +0.96 +1.16 260114

百度 216.45 +1.65 +0.77 2724947

台湾

台湾积体电路 20.83 +0.54 +2.66 3900651

联电 2.06 +0.05 +2.49 149058

日月光 6.33 +0.22 +3.60 414123

矽品精密 6.91 +0.21 +3.13 693383

和信超媒体 0.85 +0.02 +1.94 54006

友达 4.23 +0.10 +2.42 51912

中华电信 30.04 +0.08 +0.27 24639

台湾国际航电 50.45 +0.57 +1.13 1982686

香港

中国移动 59.36 +2.07 +3.61 326909

中国联通 14.89 +0.15 +1.02 222186

中国电信 61.00 +0.64 +1.06 18354

中芯国际 5.10 +0.10 +2.00 18562

电讯盈科 6.40 +0.20 +3.18 218

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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