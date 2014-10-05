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亚洲 | 2014年 10月 5日 星期日 11:14 BJT

泰国政治：国王普密蓬再度住院--王室声明

路透曼谷10月4日 - 泰国王室周六发布声明指出，国王普密蓬·阿杜德周五稍晚又再度住院。上个月国王刚出院。

王室声明指出，这位现年86岁的国王因为发高烧及诊断显示遭到感染而住院，因此医生要求他留在Siriraj医院接受特别治疗。

声明指出，在服用药物之后，国王血压已经回稳，且也已经退烧，声明并提到他的情况逐渐好转。

声明并未提及国王将住院多久等细节。

普密蓬9月15日才刚出院，先前因为胃部不适而接受逾一个月的治疗。(完) (编译 张明钧; 审校 李春喜)
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