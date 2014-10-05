东北亚情势：朝鲜官员意外访问韩国，朝韩将恢复对话

* 朝韩同意10/11月恢复对话

* 朝方访韩官员级别为迄今以来最高

* 亚运会提供契机

路透韩国仁川10月4日 - 朝鲜(北韩)及韩国周六同意恢复对话，此前朝鲜派出最高级别的代表团访问韩国，而从发出通知到抵达的时间仅距离24小时。

这个正式派出的代表团是要参加亚运的闭幕典礼，代表团成员包括人民军总政治局局长黄炳誓，他是朝鲜领导人金正恩的亲信，另外还有劳动党中央委员会书记崔龙海，以及劳动党中央书记金养建。

该访问团受到韩国国务总理郑烘原、统一部部长柳吉在、以及总统朴槿惠的国家安全顾问金宽镇的热情接待。

该代表团并未就为时12个小时的访问活动给出理由，但其语气的转变相当明显；先前朝鲜国家媒体几乎每天对韩国进行谩骂，特别是针对朴槿惠。