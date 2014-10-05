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亚洲 | 2014年 10月 5日 星期日 16:10 BJT

全球汇市：投机客持有美元净多仓创2013年6月来新高--CFTC/路透

路透10月3日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客再度增持美元多头仓位，持仓创下2013年6月以来最高，因有证据显示美国经济持续稳健成长。

9月30日止当周美元净多仓升至373.6亿美元，此前一周为358.1亿美元。

这是连续第七周美元净多仓超过300亿美元。

美元指数 预料将创下九年来最佳年度表现，今年至今已经上涨8%，已经连续12周上涨，创下最长连涨记录。

最近一周日圆空单高达120,878口，前一周为105,422口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月30日当周 前一周

多头仓 29,910 28,391

空头仓位 150,788 133,813

净仓位 -120,878 -105,422

欧元(125,000欧元为1口)

9月30日当周 前一周

多头仓位 67,030 60,654

空头仓位 204,555 202,619

净仓位 -137,525 -141,965

英镑(62,500英镑为1口)

9月30日当周 前一周

多头仓位 54,243 53,691

空头仓位 50,654 54,741

净仓位 3,589 -1,050

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月30日当周 前一周

多头仓位 11,998 8,354

空头仓位 24,555 21,729

净仓位 -12,557 -13,375

加元(100,000加元为1口)

9月30日当周 前一周

多头仓位 33,014 27,673

空头仓位 37,580 24,609

净仓位 -4,566 3,064

澳元(100,000澳元为1口)

9月30日当周 前一周

多头仓位 43,193 47,187

空头仓位 45,210 38,840

净仓位 -2,017 8,347

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月30日当周 前一周

多头仓位 10,092 9,779

空头仓位 10,028 7,938

净仓位 64 1,841(完)

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