全球汇市：投机客持有美元净多仓创2013年6月来新高--CFTC/路透

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透10月3日 - 据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客再度增持美元多头仓位，持仓创下2013年6月以来最高，因有证据显示美国经济持续稳健成长。
9月30日止当周美元净多仓升至373.6亿美元，此前一周为358.1亿美元。
这是连续第七周美元净多仓超过300亿美元。
美元指数 预料将创下九年来最佳年度表现，今年至今已经上涨8%，已经连续12周上涨，创下最长连涨记录。
最近一周日圆空单高达120,878口，前一周为105,422口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月30日当周 前一周
多头仓 29,910 28,391
空头仓位 150,788 133,813
净仓位 -120,878 -105,422
欧元(125,000欧元为1口)
9月30日当周 前一周
多头仓位 67,030 60,654
空头仓位 204,555 202,619
净仓位 -137,525 -141,965
英镑(62,500英镑为1口)
9月30日当周 前一周
多头仓位 54,243 53,691
空头仓位 50,654 54,741
净仓位 3,589 -1,050
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月30日当周 前一周
多头仓位 11,998 8,354
空头仓位 24,555 21,729
净仓位 -12,557 -13,375
加元(100,000加元为1口)
9月30日当周 前一周
多头仓位 33,014 27,673
空头仓位 37,580 24,609
净仓位 -4,566 3,064
澳元(100,000澳元为1口)
9月30日当周 前一周
多头仓位 43,193 47,187
空头仓位 45,210 38,840
净仓位 -2,017 8,347
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月30日当周 前一周
多头仓位 10,092 9,779
空头仓位 10,028 7,938
净仓位 64 1,841(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 李春喜)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。