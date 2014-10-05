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市场报道 | 2014年 10月 6日 星期一 06:14 BJT

《美国重要政经日程》--10月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 农业部每月例行公布畜牧及肉类贸易数据

1500 - 农业部每周例行公布谷物和油籽出口检验数据

1500 - 财政部每周例行宣布四周期国库券标售

1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券

2000 - 农业部每周例行发布作物生长进度报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 龚芳)
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