澳洲数据：9月整体招聘广告连增第四个月，触及19个月高位

9月互联网招聘广告数量增加1.1%，报纸招聘广告下降3.5%。

“ANZ招聘广告指标逐步改善，这是一个令人鼓舞的迹象，表明劳动力需求正在变得稳固，”ANZ首席经济学家Warren Hogan称。

“其它反映劳动力需求的领先指标，譬如企业状况、获利能力和产能利用率，也都表明趋势出现一定改善。”

9月官方就业数据将于周四公布，分析师预期就业人口料减少约3万人，在8月激增12.1万人后有所调整。

8月就业人口增幅创纪录高位，也让分析师纷纷猜测，数字中或有一些统计噪声，夸大了结果。

失业率也出现异常波动，在7月升至10年高点6.4%，8月回落至6.1%。

“预计未来几个季度失业率将保持在略高于6%的水平，此后将逐步下降，”Hogan说。

澳新银行招聘广告调查与就业报告之间的关联度在过去几年有所减弱，部分归因于企业使用社交媒体等其他方式寻找求职者。(完)