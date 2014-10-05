澳洲数据：9月TD-MI通胀指标全面放缓，年增率为近一年最慢

此为去年10月以来最低值，并接近澳洲央行的长期目标区间2-3%的低端。

澳洲央行将在周二举行10月政策会议，外界认为该央行肯定会维持利率在2.5%不变。

该指标表明，官方CPI第三季有可能只增长了0.4%。如此疲软的结果有可能使第三季通胀年率从第二季的3.0%降至2.2%。

周一的调查显示，水果和蔬菜、烟草和假日旅游住宿的价格上涨。但涨幅被医疗、汽油、服装和鞋履价格跌势抵消。

衡量基础通胀的通胀率截尾均值亦变动不大，9月小升0.1%，8月曾下滑0.1%。较上年升幅放慢至2.3%，4月曾触及3.1%的峰值。

9月剔除能源、水果蔬菜的通胀率较前月上升0.2%，较上年同期上升2.0%。

数据增幅缩小表明，第二季澳洲央行通胀率截尾均值较高只是暂时偏差，并非一股趋势的开端。

9月贸易类商品和服务价格较上年上涨1.7%，8月为上涨1.9%。