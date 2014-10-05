澳洲数据：9月TD-MI通胀指标全面放缓，年增率为近一年最慢

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
此为去年10月以来最低值，并接近澳洲央行的长期目标区间2-3%的低端。
澳洲央行将在周二举行10月政策会议，外界认为该央行肯定会维持利率在2.5%不变。
该指标表明，官方CPI第三季有可能只增长了0.4%。如此疲软的结果有可能使第三季通胀年率从第二季的3.0%降至2.2%。
周一的调查显示，水果和蔬菜、烟草和假日旅游住宿的价格上涨。但涨幅被医疗、汽油、服装和鞋履价格跌势抵消。
衡量基础通胀的通胀率截尾均值亦变动不大，9月小升0.1%，8月曾下滑0.1%。较上年升幅放慢至2.3%，4月曾触及3.1%的峰值。
9月剔除能源、水果蔬菜的通胀率较前月上升0.2%，较上年同期上升2.0%。
数据增幅缩小表明，第二季澳洲央行通胀率截尾均值较高只是暂时偏差，并非一股趋势的开端。
9月贸易类商品和服务价格较上年上涨1.7%，8月为上涨1.9%。
9月非贸易类物价同比涨幅只有2.6%，今年早前曾创下3.4%的高位。(完) (编译 李爽/白云; 审校 王兴亚/张荻)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。