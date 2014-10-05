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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 06:34 BJT

****日韩经济指标预测--10月6日-10月13日****

以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程：    
   
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段      预估值      前值 

    10月6日当周
    
    10月6日(一)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                          9月          --      12,780
    
    10月7日(二)
    0300 韩国L货供额                                   8月          --       +8.3%
    0500 日本同时指标(较前月)                          8月          --        +0.2
             领先指标                                               --        +0.6
    2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                8月   盈余1,980   盈余4,167
    
    10月8日(三)
    0500 日本服务业景气判断指数                        9月          --        47.4
    2350 日本机械订单(较前月)                          8月         +0.9%     +3.5%
                     (较上年同期)                                  -5.1%     +1.1%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                     前周          --   买超1,846
         外资投资日本股票(亿日圆)                                   --     卖超416
    
    10月9日(四)
    2350 日本银行放款(较上年同期)                      9月          --       +2.2%
    
    10月10日(五)
    0500 日本消费者信心指数                            9月          --        41.2    
    
    10月13日当周
    
    10月13日(一)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                      9月          --       -0.2%
                         (较上年同期)                               --       +3.9%(完)
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