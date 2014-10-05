日韩经济指标预测--10月6日-10月13日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月6日当周 10月6日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 9月 -- 12,780 10月7日(二) 0300 韩国L货供额 8月 -- +8.3% 0500 日本同时指标(较前月) 8月 -- +0.2 领先指标 -- +0.6 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 8月 盈余1,980 盈余4,167 10月8日(三) 0500 日本服务业景气判断指数 9月 -- 47.4 2350 日本机械订单(较前月) 8月 +0.9% +3.5% (较上年同期) -5.1% +1.1% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,846 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超416 10月9日(四) 2350 日本银行放款(较上年同期) 9月 -- +2.2% 10月10日(五) 0500 日本消费者信心指数 9月 -- 41.2 10月13日当周 10月13日(一) 2350 日本企业物价指数(较前月) 9月 -- -0.2% (较上年同期) -- +3.9%(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。