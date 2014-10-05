《一周经济焦点》G20/IMF会议将延续对财政撙节与经济成长问题的争论

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
未来一周英国央行亦将召开会议。没有人预期该央行会将利率自0.5%的纪录低点上调，因为英国经济虽然强劲成长，但薪资却几乎没有增长。
最新路透调查中分析师的整体意见认为，英国央行首次加息会在明年第一季，应该比美联储略早一些。目前，央行政策委员会九名委员中已经有两位投票支持加息。
预计澳洲央行周二将维持利率在2.5%不变，一如之前的12次会议。在欧洲，波兰预计会降息。
无论什么情况发生，投资者都不得不逐步适应全球货币政策日渐背离的格局。
“主要发达经济体之间的货币政策分化明显，且还在逐步拉大差距，”德拉吉表示。(完)
(编译/审校 李爽/徐文焰/陈宗琦/郑茵/王兴亚)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。