《一周经济焦点》G20/IMF会议将延续对财政撙节与经济成长问题的争论

未来一周英国央行亦将召开会议。没有人预期该央行会将利率自0.5%的纪录低点上调，因为英国经济虽然强劲成长，但薪资却几乎没有增长。

最新路透调查中分析师的整体意见认为，英国央行首次加息会在明年第一季，应该比美联储略早一些。目前，央行政策委员会九名委员中已经有两位投票支持加息。

预计澳洲央行周二将维持利率在2.5%不变，一如之前的12次会议。在欧洲，波兰预计会降息。

无论什么情况发生，投资者都不得不逐步适应全球货币政策日渐背离的格局。

“主要发达经济体之间的货币政策分化明显，且还在逐步拉大差距，”德拉吉表示。(完)