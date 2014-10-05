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亚洲 | 2014年 10月 6日 星期一 06:53 BJT

韩国数据: 9月外汇储备连续第二个月减少，因美元上扬

路透首尔10月6日 - 韩国央行周一公布的数据显示，9月外汇储备连续第二个月减少，因其持有的外币兑走升的美元贬值。

央行声明公布，截至9月底外汇储备减少31.3亿美元，至3,644.1亿美元。

央行表示，外汇储备贬值损及其持仓，尽管管理上实现获利。央行并未提供外储的细分数据。

央行数据显示，英镑兑美元 在9月下滑2.1%，欧元兑美元 跌了3.7%。另外，日圆兑美元 下跌5.2%，澳元兑美元 跌6.8%。

韩国是全球第七大外汇储备国，其中91.3%以证券形式持有。

下表为近月韩国外汇储备数据(单位为10亿美元)： 　 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

364.31 367.53 368.03 366.55 360.91 355.85 354.34

(完) (编译 王兴亚；审校 于春红)
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