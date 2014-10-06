澳洲个股：必和必拓将削减铁矿石成本，致力成为全球价格最低供应商

铁矿石价格下滑已经损及全行业利润率，许多小型矿企已经无法盈利。

Wilson表示，中国的4,000万吨产量已经退出市场，来自澳洲的新增低成本供应将取代伊朗、蒙古和哈萨克斯坦等其他地区的产量。

根据澳洲政府数据，到2015年，巴西和澳洲大型企业将提供11.5亿吨，占全球铁矿石出口贸易总额的83%，较三年前的71%大幅增长。

Wilson称，这种市场环境所产生的一种不幸的副作用就是，小矿企的关闭。

“公司关门导致人们失业，这不是件让人愉快的事，但归根到底我们首先要顾好自己的事情，”他说，“我们必须尽最大努力经营好我们的企业。我们对股东负有责任。”(完)