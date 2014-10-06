澳洲个股：必和必拓将削减铁矿石成本，致力成为全球价格最低供应商

标题新闻：马克龙料将在法国大选决选中以61%对39%的支持率击败极右翼候选人勒庞--Opinionway
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铁矿石价格下滑已经损及全行业利润率，许多小型矿企已经无法盈利。
Wilson表示，中国的4,000万吨产量已经退出市场，来自澳洲的新增低成本供应将取代伊朗、蒙古和哈萨克斯坦等其他地区的产量。
根据澳洲政府数据，到2015年，巴西和澳洲大型企业将提供11.5亿吨，占全球铁矿石出口贸易总额的83%，较三年前的71%大幅增长。
Wilson称，这种市场环境所产生的一种不幸的副作用就是，小矿企的关闭。
“公司关门导致人们失业，这不是件让人愉快的事，但归根到底我们首先要顾好自己的事情，”他说，“我们必须尽最大努力经营好我们的企业。我们对股东负有责任。”(完)
(编译 于春红/郑茵 审校 龚芳/李爽)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87