《焦点》惠普拟一分为二，将PC和打印机业务与企业硬件服务分开--WSJ

标题新闻：马克龙料将在法国大选决选中以61%对39%的支持率击败极右翼候选人勒庞--Opinionway
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公司管理层过去曾表示，个人电脑业务巩固支撑着整个公司。2011年惠普在时任执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker)领导下，确实考虑拆过分PC部门，但最终否决了这一想法。
PC业务在最近几个季度显示出活力增强的迹象，各地区销量普遍增长，因企业对老旧设备更新换代。即便如此，有关惠普计划拆分该业务的报导还是令华尔街一些人士感到意外。
“我想知道，是什么东西改变了董事会的想法，他们之前认为电脑业务需要和服务部门合在一起，以便更好地为大企业服务，”Hudson Square Research的分析师Daniel Ernst称。
“PC和打印机业务仍处于长期下滑趋势，尽管惠普对此项业务管理得还不错，但公司拆分后这块业务面临的挑战将只增不减，因为需求继续下滑，且商品化趋势迫使价格进一步下跌。”
华尔街日报引述一位消息人士称，计划拟定惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)在PC和打印机业务剥离出去后的所谓新的企业公司担任执行长，同时还担任PC和打印机公司的董事长。
惠普现任首席独立董事Patricia Russo将担任企业公司的董事长。报导称，Dion Weisler将就任PC和打印机公司的执行长一职，他目前是该部门的高管。(完)
(编译 李爽/王兴亚；审校 徐文焰/郑茵)
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“在1,262美元附近的买兴，令金价进一步跌势受限，使金价维持在近期区间内，在英国今天休市情况下，今天料将持续这个主题，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin称。
(更正：第一段译文有误，改为“美国商品期货交易管理委员会”，非“美国商品交易管理委员会”。) 以下为美国商品期货交易管理委员会(CFTC)公布，截至2017年4月25日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状 况报告，每口以100盎司计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(475,985口) 287,468 86,791 43,513 100,335 314,915 431,316 445,219 44,669 30,766 较4月18日变动(未平仓合约：增加3,722口) 8,157 3,248 -4,848 2,566 6,082 5,87