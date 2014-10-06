《焦点》惠普拟一分为二，将PC和打印机业务与企业硬件服务分开--WSJ

公司管理层过去曾表示，个人电脑业务巩固支撑着整个公司。2011年惠普在时任执行长阿波泰克尔(Leo Apotheker)领导下，确实考虑拆过分PC部门，但最终否决了这一想法。

PC业务在最近几个季度显示出活力增强的迹象，各地区销量普遍增长，因企业对老旧设备更新换代。即便如此，有关惠普计划拆分该业务的报导还是令华尔街一些人士感到意外。

“我想知道，是什么东西改变了董事会的想法，他们之前认为电脑业务需要和服务部门合在一起，以便更好地为大企业服务，”Hudson Square Research的分析师Daniel Ernst称。

“PC和打印机业务仍处于长期下滑趋势，尽管惠普对此项业务管理得还不错，但公司拆分后这块业务面临的挑战将只增不减，因为需求继续下滑，且商品化趋势迫使价格进一步下跌。”

华尔街日报引述一位消息人士称，计划拟定惠普执行长惠特曼(Meg Whitman)在PC和打印机业务剥离出去后的所谓新的企业公司担任执行长，同时还担任PC和打印机公司的董事长。

惠普现任首席独立董事Patricia Russo将担任企业公司的董事长。报导称，Dion Weisler将就任PC和打印机公司的执行长一职，他目前是该部门的高管。(完)