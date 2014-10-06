《香港报摘》--经济日报10月6日

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
* 要闻版头条：
--占中昨踏入第八日，气氛暂趋缓和。特首办和旺角虽部分占领人士仍拒绝撤离，但通往政府总部的道路已留有两米阔通道，让政府人员今天能上班，政总恢复运作，暂避过清场危机。
* 其他：
--占中危机持续，政府与学联昨晚商讨对话的可能。虽然对话未能展开，基金界认为对话有助缓和局势，但事态发展仍未明朗，纷呼吁投资者切勿太早捞底，恒指在23,000点关口继续展开攻防战。
--人民币汇价近期走势反覆，惟点心债（即离岸人民币债券）市场保持活跃。汇丰统计显示，9月发行量达152亿元人民币，单月发行量为今年第三高。
--香港电视 终有望于11月中开台。主席王维基接受访问称，把已摄制的电视节目，让市民经智能装置等免费观看，目标每日观众50万至70万，再开拓广告及电商两大收入来源。 (完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%