《香港报摘》--经济日报10月6日

* 要闻版头条：

--占中昨踏入第八日，气氛暂趋缓和。特首办和旺角虽部分占领人士仍拒绝撤离，但通往政府总部的道路已留有两米阔通道，让政府人员今天能上班，政总恢复运作，暂避过清场危机。

* 其他：

--占中危机持续，政府与学联昨晚商讨对话的可能。虽然对话未能展开，基金界认为对话有助缓和局势，但事态发展仍未明朗，纷呼吁投资者切勿太早捞底，恒指在23,000点关口继续展开攻防战。

--人民币汇价近期走势反覆，惟点心债（即离岸人民币债券）市场保持活跃。汇丰统计显示，9月发行量达152亿元人民币，单月发行量为今年第三高。

--香港电视 终有望于11月中开台。主席王维基接受访问称，把已摄制的电视节目，让市民经智能装置等免费观看，目标每日观众50万至70万，再开拓广告及电商两大收入来源。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。